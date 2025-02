Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle : le Togo représenté à Paris

Le Sommet pour l’action sur l’IA (intelligence artificielle) se tiendra les 10 et 11 février au Grand Palais à Paris, réunissant des acteurs majeurs du domaine, notamment des gouvernements, entreprises, chercheurs, artistes, représentants de la société civile et journalistes.

Cet événement vise à explorer les avancées et défis de l’IA à l’échelle mondiale et à renforcer la coopération entre les différents acteurs concernés.

Le Togo sera représenté lors de cette rencontre internationale par Cina Lawson, ministre de l’Économie numérique et de la Transformation digitale. Elle participera aux discussions aux côtés de nombreux experts et décideurs, mettant en avant les initiatives du pays en matière de transformation digitale et d’adoption des nouvelles technologies.

Gilbert Houngbo, ancien Premier ministre togolais et actuel directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), sera également présent.

Deux Jours de réflexion sur l’IA

Le premier jour du sommet accueillera des conférences, tables rondes et présentations mettant en avant les solutions et opportunités offertes par l’intelligence artificielle. Ce sera une occasion unique pour les différents acteurs de confronter leurs visions et expériences, croisant les perspectives des gouvernements, entreprises et représentants de la société civile.

La deuxième journée, une session plénière réunira des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des personnalités internationales. Ils échangeront sur les actions communes à mettre en place afin de réguler et promouvoir l’IA de manière responsable et inclusive.

Ce sommet s’annonce comme un événement clé dans la gouvernance de l’intelligence artificielle, réunissant pour la première fois dans un même lieu des acteurs publics et privés de premier plan.

Le Togo, par la participation de Cina Lawson, confirme ainsi sa volonté de s’inscrire dans la dynamique mondiale de l’innovation technologique et du numérique.