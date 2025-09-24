Rubriques

Un Salon de l’économie numérique à Lomé

Les nouvelles technologies adaptées aux secteur de la santé et de l'agriculture © republicoftogo.com

La 3e édition du Salon International des Professionnels de l’Économie Numérique de l’UEMOA (SIPEN-UEMOA) a débuté mercredi à Lomé.

Responsables d’entreprises, start-ups, investisseurs, experts, décideurs publics et universitaires échangent sur plusieurs jours sur les questions de finance, de santé, d’agriculture, de cybersécurité et d’’innovation numérique.

L’événement est organisé par le ministère de l’Économie numérique et de la Transformation digitale, en collaboration avec plusieurs organisations spécialisées dans le secteur.

