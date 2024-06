Dans le contexte actuel de recherche continue et d'amélioration de nos sociétés, je me suis de nouveau consacré, par un exercice intellectuel rigoureux, à l'analyse des dynamiques économiques dans nos marchés émergents.

Cet effort a abouti à la publication d'un article scientifique dans l'International Journal of Economics and Management Studies, une plateforme prestigieuse qui accueille des recherches de pointe en économie et gestion.

Dynamiques Économiques dans les Marchés Émergents

Mon article offre une analyse détaillée des stratégies et des tendances qui influencent les économies émergentes et leur impact sur le développement global. En prenant le Togo comme étude de cas, j'ai exploré comment ce pays, confronté à de multiples crises sociales et sanitaires, a adopté une stratégie audacieuse en misant sur le digital. Cette transformation digitale, par la modernisation des infrastructures technologiques et la promotion de l'innovation numérique, a permis de stabiliser l'économie togolaise pendant des périodes troubles.

Le Pari Stratégique du Digital au Togo

La transition numérique au Togo a diversifié les sources de revenus, renforcé la gouvernance économique et créé un environnement favorable à l'amélioration du climat des affaires. Cette approche a non seulement permis de naviguer à travers les turbulences économiques mais aussi de poser les bases d'une croissance durable et inclusive. Le pari sur le digital est ainsi devenu un modèle inspirant pour d'autres économies émergentes cherchant à optimiser leur résilience face aux crises.

Capital Humain et Sécurité Alimentaire

Sollicité par des collègues enseignants-chercheurs, j'ai également contribué à un article co-édité sur le « Capital Humain et Sécurité Alimentaire des Ménages au Togo », publié dans la Revue Internationale d'Économie et de Gestion. Dans cette publication, nous examinons les liens cruciaux entre le capital humain et la sécurité alimentaire des ménages togolais. Nous analysons comment l'éducation et les compétences influencent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des familles. Cette recherche met en lumière l'importance de l'investissement dans le capital humain comme levier de développement et de stabilité alimentaire.

Ces publications scientifiques visent à comprendre et à résoudre les défis complexes de notre monde. En apportant des solutions objectives et adaptées aux réalités locales, elles contribuent à la construction de sociétés plus résilientes et équitables. Mon engagement dans ces recherches reflète une conviction profonde que l'innovation, couplée à une analyse rigoureuse des dynamiques économiques et sociales, peut transformer positivement nos sociétés émergentes.

En poursuivant ce chemin de recherche et d'innovation, nous pouvons espérer non seulement relever les défis actuels mais aussi ouvrir de nouvelles voies pour un développement durable et inclusif. Ces travaux sont un appel à l'action pour les décideurs, les chercheurs et les praticiens, afin de travailler ensemble à la construction d'un avenir meilleur pour tous.

______

Sandra Ablamba Johnson, la secrétaire générale de la présidence de la République