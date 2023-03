Selon le récent rapport sur la politique monétaire de l’UMOA, publié jeudi dans Eco & Finances, le taux d’accroissement des créances sur l’économie, en glissement annuel, s’est établi à 14,4% à fin décembre 2022, après 16,5% à fin septembre 2022.

Cette évolution est principalement portée par la baisse du rythme de progression des crédits bancaires au secteur privé (+3.407,5 milliards ou 14,3%) après une augmentation de 17,0% le trimestre précédent.

Les crédits accordés aux entreprises privées ont progressé de 14,7% et ceux octroyés aux ménages et aux institutions sans but lucratif au service des ménages ont évolué de 13,6%.