Belle déclaration

La déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, hauts fonctionnaires et agents publics démarre ce 1er mars. Une mesure prévue par la Constitution et qui vise à contribuer à la bonne gouvernance, écrit mercredi Le Magnan Libéré.

La loi ne prévoit pas de mécanisme de contrôle des déclarations; elles ne seront pas rendues publiques. Une certaine confidentialité pour les personnes concernées.