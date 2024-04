Bons résultats dans l'espace UEMOA

Les performances des filiales de Bank of Africa (BOA) dans les pays de l’UEMOA sont orientés à la hausse, observe Eco & Finances paru ce jour.

La Bank of Africa est un groupe bancaire panafricain qui opère principalement en Afrique subsaharienne, au Togo notamment, mais aussi au Maghreb et en France. Le groupe a été fondé en 1982 à Bamako, au Mali, sous le nom de Banque de Développement du Mali (BDM). Au fil des années, il s'est considérablement développé et a établi des filiales dans plusieurs pays africains.

Le groupe est connu pour sa gouvernance solide et son engagement envers les normes internationales de conformité et de transparence.

En 2010, le groupe a significativement renforcé sa position grâce à l'entrée de BMCE Bank (Banque Marocaine du Commerce Extérieur) au capital, devenant ainsi partie du groupe BMCE Bank of Africa.

Cette intégration a permis de renforcer les liens économiques entre le Maroc et les autres pays africains où opère le groupe.