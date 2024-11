Campagne chirurgicale gratuite

L’ONG WILDAF-Togo organise une campagne chirurgicale de la fistule obstétricale et du prolapsus génital jusqu’au 17 novembre, signale L’Economiste paru lundi.

La fistule obstétricale est une lésion grave et souvent dévastatrice qui touche les femmes après un accouchement difficile ou prolongé. Elle se caractérise par une communication anormale entre le canal vaginal et la vessie (fistule vésico-vaginale) ou entre le canal vaginal et le rectum (fistule recto-vaginale), entraînant une incontinence urinaire et/ou fécale chronique.