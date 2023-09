Energie alternative

Le Togo espère at-teindre 50% de part du renouvelable dans le mix énergétique à l’horizon 2025, écrit Waraa paru jeudi.

C’est à dire 50/50 entre énergie classique et solaire.

Outre le parc solaire de Blitta et le hors-réseau, de plus en plus de bâtiments installent des équipements solaires pour réduire leur facture. C’est le cas d’hôtels d’entreprises et d’administrations.