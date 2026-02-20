Exercice incendie réussi chez Coris Bank

Togo Matin paru vendredi rapporte que Coris Bank Togo a récemment organisé un exercice de simulation d’incendie au sein de son immeuble.

Cette opération, menée dans le cadre du renforcement des dispositifs de sécurité interne, visait à tester la réactivité des équipes et l’efficacité des procédures d’évacuation en cas de sinistre. L’exercice a permis de vérifier le bon fonctionnement des équipements de sécurité et la coordination entre les différents intervenants.

D’après le quotidien, les résultats sont jugés satisfaisants. L’immeuble serait désormais pleinement préparé à faire face à un éventuel incendie, confirmant l’engagement de l’établissement bancaire en matière de prévention des risques et de protection des personnes et des biens.