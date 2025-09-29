Face à la menace terroriste, les transporteurs en première ligne à Dapaong

À Dapaong, un atelier de sensibilisation a réuni la semaine dernière les acteurs du secteur des transports terrestres de la région des Savanes. Objectif : renforcer leur implication dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, rapporte le journal L’Économiste paru ce lundi.

Située à la frontière avec le Burkina Faso, la région des Savanes est considérée comme l’une des zones les plus exposées aux attaques terroristes. Ces dernières années, plusieurs incursions ont été enregistrées, attribuées à des groupes djihadistes actifs au Sahel.

Dans ce contexte, les transporteurs routiers jouent un rôle stratégique : ils sont au contact direct des passagers et des marchandises circulant entre les localités et à travers les frontières. Leur vigilance et leur coopération avec les forces de sécurité sont essentielles pour prévenir l’acheminement clandestin d’armes.