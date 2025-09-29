Rubriques

Tendances:
Médias

Face à la menace terroriste, les transporteurs en première ligne à Dapaong

À Dapaong, un atelier de sensibilisation a réuni la semaine dernière les acteurs du secteur des transports terrestres de la région des Savanes. Objectif : renforcer leur implication dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, rapporte le journal L’Économiste paru ce lundi.

La lutte contre le terrorisme passe aussi par les routes © republicoftogo.com

À Dapaong, un atelier de sensibilisation a réuni la semaine dernière les acteurs du secteur des transports terrestres de la région des Savanes. Objectif : renforcer leur implication dans la lutte contre le trafic illicite d’armes à feu, rapporte le journal L’Économiste paru ce lundi.

Située à la frontière avec le Burkina Faso, la région des Savanes est considérée comme l’une des zones les plus exposées aux attaques terroristes. Ces dernières années, plusieurs incursions ont été enregistrées, attribuées à des groupes djihadistes actifs au Sahel.

Dans ce contexte, les transporteurs routiers jouent un rôle stratégique : ils sont au contact direct des passagers et des marchandises circulant entre les localités et à travers les frontières. Leur vigilance et leur coopération avec les forces de sécurité sont essentielles pour prévenir l’acheminement clandestin d’armes.

Information additionnelle

L'Economiste N°690.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

C'est frais, c'est togolais !

C'est frais, c'est togolais !

Une nouvelle société togolaise fait son entrée sur le marché agroalimentaire : Sika Délices, installée à Lomé, se spécialise dans la transformation des fruits locaux en jus naturels.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.