Immersion totale dans les nouvelles technologies

Quatre jeunes togolaises viennent de participer au CONIIA Technological Summer Camp 2026, un voyage de découverte technologique organisé à Shenzhen, en Chine, qui s’est clôturé le 28 septembre.

L'organisation CONIIA a offert cette opportunité d'immersion technologique.

Shenzhen, souvent présentée comme la « Silicon Valley chinoise » en raison de la concentration d'entreprises technologiques qui y sont implantées, constituait un cadre symbolique pour ce séjour, pensé comme une véritable plongée dans l'écosystème de l'innovation chinoise.

À l'issue du séjour, des certificats et des prix CONIIA ont été décernés aux Togolaises ayant pris part au programme.

À travers ces prix dédiés aux nouvelles technologies, CONIIA affiche une ambition : faire de ces lauréates les ambassadrices de la révolution numérique portée par l'intelligence artificielle sur le continent africain.

L'initiative s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large visant à encourager les jeunes talents togolais à s'investir dans les filières technologiques et scientifiques, à l'image d'autres initiatives similaires qui se multiplient actuellement au Togo autour de la programmation, de la robotique et des sciences numériques.

Les détails sont à lire dans l’édition spéciale de Togo Réveil publiée vendredi.