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La nouvelle caisse enregistreuse de l’Afrique de l’Ouest

Dans les huit pays de l’UEMOA, le nombre de commerces acceptant les paiements mobiles est passé de 3,71 millions à 6,99 millions en 2025, selon la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Des millions de commerçants acceptent les paiements mobile © republicoftogo.com

Dans les huit pays de l’UEMOA, le nombre de commerces acceptant les paiements mobiles est passé de 3,71 millions à 6,99 millions en 2025, selon la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Le mobile money a explosé au Togo comme dans toute la région, pour le plus grand bonheur des opérateurs de téléphonie, souligne le journal Eco & Finances.

Du petit commerçant du marché au supermarché, il est désormais courant de régler ses achats depuis son téléphone, sans espèces ni carte bancaire.

Les banques traditionnelles, elles, restent largement à l’écart de cette nouvelle manne. Coûteuses à ouvrir, peu présentes dans les zones rurales et souvent jugées trop contraignantes, elles peinent à rivaliser avec la simplicité du paiement mobile, adopté par des millions de personnes qui n’ont jamais eu de compte bancaire.

Information additionnelle

Eco & Finances N°1460.pdf

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