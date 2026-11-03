La nouvelle caisse enregistreuse de l’Afrique de l’Ouest
Dans les huit pays de l’UEMOA, le nombre de commerces acceptant les paiements mobiles est passé de 3,71 millions à 6,99 millions en 2025, selon la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Dans les huit pays de l’UEMOA, le nombre de commerces acceptant les paiements mobiles est passé de 3,71 millions à 6,99 millions en 2025, selon la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Le mobile money a explosé au Togo comme dans toute la région, pour le plus grand bonheur des opérateurs de téléphonie, souligne le journal Eco & Finances.
Du petit commerçant du marché au supermarché, il est désormais courant de régler ses achats depuis son téléphone, sans espèces ni carte bancaire.
Les banques traditionnelles, elles, restent largement à l’écart de cette nouvelle manne. Coûteuses à ouvrir, peu présentes dans les zones rurales et souvent jugées trop contraignantes, elles peinent à rivaliser avec la simplicité du paiement mobile, adopté par des millions de personnes qui n’ont jamais eu de compte bancaire.
Information additionnelle
Eco & Finances N°1460.pdfTélécharger