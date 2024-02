Le tout digital entre Lomé et Almaty

Le Togo et le Kazakhstan ont signé il y a quelques jours à Almaty un accord de coopération dans le domaine du numérique, indique L’Eveil de la Nation en kiosque ce jour.

Un partenariat qui devrait se développer dans le domaine du e-gouvernement et de l’ICT (Information and Communications Technology).

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) englobent un large éventail de technologies utilisées pour traiter, transmettre et stocker des informations. Cela comprend les ordinateurs, les logiciels, les réseaux, les appareils mobiles, l'Internet et d'autres infrastructures de communication.