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Le trafic continue

Un individu en possession de deux défenses d'éléphant a été interpellé samedi dernier à Lomé, selon Chronique de la Semaine.

Les défenses sont revendues en Asie © republicoftogo.com

Un individu en possession de deux défenses d'éléphant a été interpellé samedi dernier à Lomé, selon Chronique de la Semaine.

Une nouvelle prise qui illustre la persistance d'un trafic illicite qui, malgré les interdictions internationales, continue de prospérer en silence.

L'ivoire saisi ne provient pas du Togo. Le pays est utilisé comme plateforme de transit, un point de passage entre les zones d'abattage illégal d'Afrique centrale ou de l'Ouest et les réseaux de revendeurs internationaux. Les défenses y arrivent en fraude, passent entre les mains d'intermédiaires locaux, avant d'être acheminées vers leurs destinations finales.

Les pays d’Asie, Chine, Vietnam, Thaïlande en tête, restent les principaux marchés malgré l'interdiction commerciale internationale en vigueur depuis 1989. L'ivoire y est prisé pour la fabrication de bijoux, de statuettes. La demande reste suffisamment forte pour entretenir des réseaux criminels organisés à l'échelle mondiale.

Information additionnelle

Chronique de la Semaine N°760.pdf

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