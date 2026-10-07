Lomé prépare sa 21e foire internationale
La 21e Foire internationale de Lomé (FIL) se tiendra du 27 novembre au 13 décembre au Centre togolais des expositions et foires (CETEF), annonce Le Libéral.
La 21e Foire internationale de Lomé (FIL) se tiendra du 27 novembre au 13 décembre au Centre togolais des expositions et foires (CETEF), annonce Le Libéral.
Rendez-vous de fin d'année, la foire accueille professionnels et grand public. Les organisateurs attendent des dizaines de milliers de visiteurs.
Information additionnelle
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