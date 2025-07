Lutte contre la corruption dès le plus jeune âge

L’éducation à la lutte contre la corruption fera bientôt son entrée dans les écoles et centres de formation au Togo. C’est ce que révèle le journal Waraa, dans son édition parue ce jeudi.

Le projet, porté par la Haute Autorité de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA), ambitionne d’outiller dès le plus jeune âge les élèves et apprenants sur les méfaits de la corruption, et de leur inculquer des valeurs d’intégrité, de responsabilité et de civisme.

Selon Waraa, cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui mise sur l’éducation comme levier de transformation durable des comportements. L’objectif est clair : ériger une culture de transparence au sein des futures générations, pour consolider les fondations d’une gouvernance vertueuse.

Des modules pédagogiques adaptés seront ainsi intégrés progressivement aux programmes scolaires, en partenariat avec les ministères concernés et des experts en éducation civique.

La HAPLUCIA entend aller au-delà des sanctions et miser sur la prévention, en agissant en amont, là où se forment les citoyens de demain. Un pas décisif vers une société plus éthique et responsable.