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Mobilité : 52 pays ouverts aux voyageurs togolais

Voyager sans passer par les démarches d’obtention d’un visa reste un enjeu majeur pour les citoyens du monde entier.

Voyager sans visa : où les Togolais peuvent-ils se rendre ? © republicoftogo.com

Voyager sans passer par les démarches d’obtention d’un visa reste un enjeu majeur pour les citoyens du monde entier.

Les détenteurs d’un passeport togolais peuvent aujourd’hui se rendre dans 52 destinations avec un accès simplifié, selon les données de Passeport Reports publiées mercredi par Le Messager.

Cet accès simplifié recouvre plusieurs formules : l’entrée sans visa, le visa délivré à l’arrivée ou le visa électronique obtenu en ligne.

Le Togo bénéficie notamment de la libre circulation au sein de la CEDEAO, qui permet à ses ressortissants de voyager sans visa dans les pays membres, ainsi que d’accords avec plusieurs autres États d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes.

Ce résultat traduit de réelles facilités de déplacement, mais révèle aussi les marges de progression du passeport togolais. L’accès à l’Europe, à l’Amérique du Nord ou à une grande partie de l’Asie reste conditionné à l’obtention d’un visa, souvent au terme de démarches longues et coûteuses.

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Le Messager N°989.pdf

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