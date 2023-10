Narratif éculé

‘Les populations africaines, surtout jeunes, ont depuis quelques années, clairement exprimé leur volonté de se départir de leur pays colonisateur. (…) la jeunesse africaine découvre de jour en jour les manœuvres frauduleuses et diplomatiques qu’utilisent bon nombre des pays colonisateurs pour voler la richesse du continent noir. Face à cette situation la jeunesse africaine ne ménage aucun effort pour mettre fin à cette escroquerie qui se développe en complicité avec certains chefs d’État’, écrit jeudi Chronique de la Semaine.

Ce narratif souverainiste et anti-colonial est largement répandu via les réseaux sociaux. Mais il n’a pas de fondement. Et surtout, il n’apporte aucune solution.