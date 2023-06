La Chambre africaine de l’énergie, avec le soutien de Gazprom a organisé il y a quelques jours à Johannesburg une table ronde sur les avantages du gaz naturel pour la population et les économies africaines, indique Eco & Finances paru mardi.

Gazprom est une entreprise énergétique russe détenue par l'Etat et le plus grand producteur de gaz naturel au monde. Son siège social se trouve à Moscou et elle opère dans l'exploration, la production, le transport et la commercialisation de gaz naturel et d'autres produits liés à l'énergie.

Elle détient les plus grandes réserves de gaz naturel au monde et exploite un vaste réseau de pipelines, notamment le célèbre gazoduc Nord Stream qui relie la Russie à l'Europe.

Mais depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la société est sous sanctions européennes et américaines. Elle a donc besoin de trouver de nouveaux débouchés, en Afrique notamment.