Nouvelle compagnie aérienne attendue à LFW

La compagnie aérienne Air Peace va assurer des liaisons entre Lagos et Lomé à partir du 28 juillet, annonce L’Economiste en vente lundi.

Air Peace est une compagnie aérienne nigériane fondée en 2013 par Allen Onyema.

C'est la plus grande compagnie aérienne du Nigeria en termes de taille de flotte et de nombre de passagers.

Air Peace opère des vols réguliers vers plus de 30 destinations au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. La compagnie aérienne assure également des vols charter vers d'autres régions d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient.