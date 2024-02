Potentiel à mettre en valeur

La Banque d’Investissement et de Développement de la Cédéao (BIDC), dont le siège est à Lomé, organisera les 4 et 5 avril prochains le première édition du Forum d’investissement de la Cédéao, indique Eco et Finances paru lundi.

Cette rencontre, on l’a compris, vise à mettre en valeur le potentiel économique de la région et le potentiel en matière d’investissements.