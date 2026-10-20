Prière et football

La Confédération africaine de football (CAF) a tranché : le match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 entre l'Algérie et le Togo aura lieu le samedi 14 novembre 2026, et non le 13 novembre, comme le souhaitait la Fédération togolaise de football (FTF), rapporte L’Union.

L’Algérie avait demandé le report pour des raisons logistiques liées à l'horaire de la prière du ven-dredi.