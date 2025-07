Protection du littoral : des épis bientôt entre Gbodjomé et Goumoukopé

Les populations de la côte togolaise entre Gbodjomé et Goumoukopé peuvent entrevoir un avenir plus serein. Selon le journal L’Union, les travaux de protection contre l’érosion côtière sur ce tronçon long de 7 kilomètres sont sur le point de démarrer.

Le projet consiste à installer des épis en mer pour freiner l’avancée de l’océan et protéger les infrastructures, les habitations et les terres agricoles gravement menacées. D’ici 18 mois, ces ouvrages devraient permettre de stabiliser le littoral et de sécuriser les communautés riveraines.

L’érosion côtière est un fléau récurrent dans cette zone, où la mer grignote chaque année plusieurs mètres de terres, provoquant des déplacements de populations et des pertes économiques considérables.

Ce chantier s’inscrit dans une stratégie plus large de résilience climatique et de sauvegarde du littoral togolais, confronté à l’un des taux d’érosion les plus élevés d’Afrique de l’Ouest.