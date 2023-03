Les responsables de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) ont reçu la semaine dernière une délégation de représentants du ministère ivoirien de la Communication et de l’Economie numérique, du régulateur des télécoms et du Cabinet Valsch consulting, spécialisé dans le contrôle de la qualité de service, indique L’Economiste paru lundi.

Les échanges ont porté sur le cadre légal et réglementaire relatif à la qualité de service des communications électroniques, les modalités d’organisation et de conduite des campagnes de mesures, ainsi que sur les outils et équipements de mesures dans les deux pays.