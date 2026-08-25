Réduire la pauvreté sous les 15 % d'ici 2040

Réduire durablement la pauvreté ne consiste pas seulement à soigner des chiffres.

C'est aussi modifier les conditions de vie, élargir les opportunités et créer les bases d'une prospérité plus largement partagée. Au Togo, cette démarche prend une forme évidente : faire descendre le taux de pauvreté sous le seuil de 15 % à l'horizon 2040, indique Le Médium paru ce jour.

Cette ambition traduit une vision de long terme.

Il s'agit notamment de renforcer l'accès aux services essentiels, de stimuler l'emploi et de favoriser une croissance économique dont les retombées profitent au plus grand nombre.