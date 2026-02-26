Chronique de la Semaine annonce jeudi la création prochaine d’une direction spécifiquement chargée de la protection des hautes personnalités et des institutions publiques.

Selon le journal, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de renforcement du dispositif sécuritaire national, dans un contexte marqué par l’évolution et la diversification des menaces.

La future structure aura pour mission d’assurer une protection rapprochée plus structurée et mieux coordonnée des responsables publics et des institutions stratégiques du pays. Chronique de la Semaine souligne que cette réforme traduit la volonté des autorités d’adapter l’architecture sécuritaire aux nouveaux défis.