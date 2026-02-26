Rubriques

Tendances:
Médias

Renforcement du dispositif sécuritaire

Chronique de la Semaine annonce jeudi la création prochaine d’une direction spécifiquement chargée de la protection des hautes personnalités et des institutions publiques.

Protection mieux structurée © republicoftogo.com

Chronique de la Semaine annonce jeudi la création prochaine d’une direction spécifiquement chargée de la protection des hautes personnalités et des institutions publiques.

Selon le journal, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de renforcement du dispositif sécuritaire national, dans un contexte marqué par l’évolution et la diversification des menaces.

La future structure aura pour mission d’assurer une protection rapprochée plus structurée et mieux coordonnée des responsables publics et des institutions stratégiques du pays. Chronique de la Semaine souligne que cette réforme traduit la volonté des autorités d’adapter l’architecture sécuritaire aux nouveaux défis.

Information additionnelle

Chronique de la Semaine N°754.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La police serre la vis aux transporteurs

La police serre la vis aux transporteurs

Le Magnan Libéré, paru mercredi, dresse un premier bilan de l’opération spéciale de contrôle routier lancée par le ministère de la Sécurité.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.