Solidarité et coopération

Quand le sport s’allie à la culture pour témoigner de la solidarité francophone, cela donne les Jeux de la Francophonie , le seul événement sportif et culturel international, en langue française, dédié à la jeunesse. Il se déroule actuellement à Kinshasa (RDC). Le Togo y participe.

Tous les 4 ans, les Jeux regroupent plus de 3000 jeunes, artistes et sportifs, issus des 88 États et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Évènement d’envergure internationale, les Jeux de la Francophonie sont l’expression concrète de la solidarité et de la coopération, principes fondateurs de la Francophonie.

Plus de détails à lire mardi dans Le Médium.