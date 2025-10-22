Suivez le guide

Rubriques

La Brasserie BB Lomé a ouvert ses portes, vendredi dernier, à une délégation de l’Association Togolaise des Consommateurs (ATC).

BB Lomé a ouvre ses portes à l’Association Togolaise des Consommateurs (ATC) © republicoftogo.com

Cette visite guidée de ses installations industrielles s’inscrit dans une volonté affichée de transparence et de dialogue avec les consommateurs, rapporte le journal L’Economiste dans son édition de mercredi.

Selon le quotidien économique, cette initiative visait à renforcer la confiance entre les acteurs de la production et ceux de la consommation, dans un contexte où la qualité des produits et les procédés de fabrication suscitent une attention croissante de l’opinion publique.

La visite a permis aux représentants de l’ATC de découvrir les différentes étapes de production, d’interagir avec les responsables techniques, et de poser des questions sur les normes de sécurité sanitaire et environnementale mises en œuvre par la brasserie.

