Au cours des 15 dernières années, le gouvernement a mis en place de nombreuses politiques et initiatives pour améliorer le bien-être et le bonheur de sa population. Des investissements ont été réalisés dans la santé mentale et physique, l'éducation, la cohésion sociale, l'environnement de travail, la durabilité et la lutte contre la corruption, écrit mercredi Koffi Sodokin, maître de conférences à l’Université de Lomé, dans les colonnes de Togo Matin.

Les progrès significatifs réalisés (…) démontrent que le Togo est sur la voie d'une nation florissante et épanouissante. Les investissements dans des domaines clés et des politiques publiques axées sur le bien-être offrent un cadre solide pour renforcer la cohésion sociale et la solidarité, assurant un avenir lumineux pour la population (…).