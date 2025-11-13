Rubriques

Dans sa parution de jeudi, le journal Dounia met en lumière le potentiel économique croissant de la mangue, un fruit de plus en plus perçu par les experts comme un levier agricole stratégique pour de nombreux pays africains, notamment ceux du Sahel et d’Afrique de l’Ouest.

Selon Dounia, plusieurs spécialistes du secteur agroalimentaire soulignent la forte demande internationale, notamment sur les marchés européens et moyen-orientaux, où la mangue africaine est très appréciée pour sa qualité gustative et sa culture souvent plus respectueuse de l’environnement.

Le journal rappelle également que la filière mangue génère des milliers d’emplois saisonniers, allant de la production à la transformation, en passant par le conditionnement et l’exportation. Pour les petits producteurs, c’est une source de revenus non négligeable, à condition d’un accompagnement adapté.

