Une nouvelle politique du logement

Le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l’Afrique de l’Ouest (FPIAO), Siriki Sangare, est attendu ce mardi à Lomé, indique L’Union.

Pour ce spécialiste du secteur, les Etats de la région doivent mettre en place la loi des 3F, à savoir le financement, le foncier et la fiscalité.

En d’autres termes, les pouvoirs publics doivent créer les conditions d’une bonne fiscalité, pour les acteurs de l’immobilier , favoriser leur accès au foncier et leur permettre de bénéficier à des taux préférentiels de financement.

Et M. Sangare de proposer une contribution plus active des Caisses des dépôts et de refinancement hypothécaire.

Des leviers utiles pour le financement de la politique du logement.