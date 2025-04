Vers une économie connectée

L’essor des systèmes de paiement instantané (SPI) bouleverse les habitudes financières en Afrique de l’Ouest, en particulier dans des pays comme le Togo, où l’adoption rapide du numérique soutient la croissance économique et l’inclusion financière, écrit Togo Matin en kiosque mercredi.

Ces solutions, qui permettent d’effectuer des transferts d’argent en quelques secondes, 24h/24 et 7j/7, représentent une véritable révolution dans une région où environ 45 % des adultes restent exclus des services bancaires classiques. Leur simplicité, leur coût réduit et leur accessibilité via mobile en font un outil puissant pour démocratiser l’accès aux services financiers.

Au Togo, les autorités ont compris l’importance stratégique des SPI. Des initiatives publiques et privées ont été lancées pour faciliter les paiements électroniques, tant dans les zones urbaines que rurales. Des start-up fintech togolaises participent également à ce mouvement, en développant des solutions adaptées aux besoins locaux.