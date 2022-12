Vista Group s'intéresse au Togo

Lors de son séjour à Washington à l’occasion du Sommet -USA-Afrique, Faure Gnassingbé s’est entretenu avec Simon Tiemtore (Burkina), le président de Vista Group, indique Eco & Finances paru lundi.

Société d’investissements et de portefeuille de services financiers, Vista Holding a pour objectif de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l’inclusion économique et financière en Afrique.

Le Groupe Vista Holding SA a établi des partenariats avec plusieurs établissements financiers internationaux afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance dans le secteur des MPME (services bancaires aux PME, leasing, mésofinance, services bancaires aux femmes), du financement du commerce et de la chaîne logistique, ainsi que de la bancassurance.