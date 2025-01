78 candidats pour 41 sièges

La Cour constitutionnelle a publié la liste définitive des candidatures pour les élections sénatoriales du 15 février prochain.

Cette liste comprend 78 candidatures issues de partis politiques et 11 indépendants;

La Commission électorale (Céni) poursuit les préparatifs en vue du scrutin.

Contrairement aux élections présidentielles, législatives et locales, ce scrutin sera au suffrage indirect. Les grands électeurs sont les conseillers régionaux et les conseillers municipauX

Ils devront élire 41 sénateurs, tandis que les 20 sénateurs restants seront directement nommés par le président de la République, portant ainsi le nombre total à 61.

Cette élection marque une étape importante pour le renforcement du système institutionnel du pays. En effet, la mise en place du Sénat vise à compléter les institutions républicaines et à offrir une représentation plus large des territoires et des forces politiques du pays dans le cadre de la Ve République.