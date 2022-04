ACP-UE : Assemblée paritaire au Parlement européen

L’assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se déroule du 1er au 3 avril à Strasbourg (France).

Elle rassemble des membres du Parlement européen et des parlementaires de 78 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

Les discussions portent sur les menaces à la stabilité, la sécurité et la démocratie en Afrique de l’Ouest et au Sahel, l’invasion russe en Ukraine et son impact mondial, la pandémie et la relance des investissements pour parvenir à une couverture sanitaire universelle.

Autre thème abordé, le soutien aux petits Etats insulaires face au changement climatique

Une délégation togolaise est présente aux travaux.

Elle comprend Abira Bonfoh, Gerry Taama, Mey Gnassingbé, Pacôme Adjourouvi et Mémounatou Ibrahima.