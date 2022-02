Agbéyomé Kodjo est prêt à rencontrer le président français

L'opposant Agbéyomé Kodjo, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2020, est prêt à rencontrer le président français Emmanuel Macron.

C’est ce qu'il écrit dans une lettre ouverte adressée au locataire de l'Elysée.

‘A l’heure où vous impliquez dans la résolution des tensions entre la Russie et l’Occident il est temps que par devoir de clarté, de vérité et d’honnêteté vous rendiez au peuple togolais sa souveraineté confisquée et sa liberté’, écrit l’ancien Premier ministre.

M. Kodjo souligne que depuis deux ans ‘il a privilégié l’arme diplomatique pour une sortie pacifique de crise’. Mais si rien n’évolue, cette position pourrait évoluer.

‘Que personne ne s’insurge demain, si le peuple trouve les moyens dans une région agitée, pour déposer le tyran qui est mauvais exemple, pour la démocratie et le continent africain’, peut-on lire.

Agbéyomé Kodko affirme mordicus qu’il est le gagnant de la présidentielle. Il accuse le pouvoir d’avoir trafiquer les résultats.

Poursuivi par la justice togolaise, il a décidé de s’installer à l’étranger.