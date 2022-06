Amélia Lakrafi réélue haut la main

Dans la 10e circonscription des Français de l’étranger (Proche-Orient et Afrique, dont le Togo), la sortante, Amélia Lakrafi (Ensemble !), conserve son mandat de députée grâce aux 63,58 % des électeurs qui ont voté pour elle contre 36,42 % pour Chantal Moussa (Nupes).

Au premier tour, la députée sortante avait viré en tête avec plus de dix points d’avance et ses 32,74 % contre 22,53 % Mme Moussa.

Amélia Lakrafi a été épargnée par la vague Nupes et Rassemblement national.