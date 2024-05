Apévon va faire de la résistance

Pour Paul Dodji Apévon, président des Forces démocratiques pour la République (FDR, opposition), la promulgation de la nouvelle constitution est un scandale.

Les résultats des dernières élections législations, qui ont vu une écrasante victoire du parti présidentiel, permettent à Faure Gnassingbé d’avoir les coudées franches.

‘Qu'il ait promulgué ou non cette nouvelle Constitution, on ne l'acceptera ni aujourd'hui ni demain. Même si on n’a que 5 députés au niveau de l’opposition, nous allons organiser la résistance. On ne peut pas tous nous aplatir comme ça devant ces gens’, a déclaré jeudi l’opposant.