Après l'élection, les réactions de l'opposition

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche suscite des réactions contrastées au sein de la classe politique. Alors que le président Faure Gnassingbé y voit une opportunité pour renforcer les relations bilatérales entre le Togo et les États-Unis, les acteurs de l’opposition expriment des attentes plus variées, oscillant entre espoir et pragmatisme.

La Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK) a adressé un message de félicitation à Donald Trump. Pour ce mouvement, le retour de M. Trump pourrait ouvrir la voie à une implication américaine accrue dans les affaires démocratiques togolaises.

En revanche, La Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) adopte une posture plus critique et réaliste. Sa coordonnatrice, Brigitte Adjamagbo-Johnson, relativise l’impact direct du retour des Républicains au pouvoir sur la situation politique togolaise.

« Nos problèmes en Afrique ne sont pas les priorités des présidents américains. Nous devons plutôt nous concentrer sur un travail diplomatique efficace pour attirer leur attention et montrer notre sérieux », a-t-elle affirmé.

Elle insiste sur l’importance pour les nations africaines de prendre leur destin en main tout en collaborant avec les puissances étrangères sur une base de respect mutuel.

L’arrivée de Donald Trump au pouvoir soulève également des interrogations sur la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de l’Afrique. Sous l’administration précédente, l’approche américaine s’était souvent caractérisée par un certain pragmatisme, privilégiant les intérêts économiques et stratégiques à court terme.

Les choses ne devraient pas profondément changer.