Bataille autour du Grand Marché d’Adawlato

Le grand marché de Lomé (Adawlato) est géré par l'Etablissement public et autonome pour l'exploitation des marchés (EPAM).

Mais la commune de Golfe 4, sur lequel il se trouve, veut en récupérer la gestion.

Le conseil municipal s’est prononcé en ce sens. Une décision qui comprend aussi d’autres marchés.

Selon les élus, l’EPAM n’a plus aucune vocation de gestion avec la mise en oeuvre de la politique de décentralisation.

D’autant, précisent-ils, que c’est la commune qui doit assurer les travaux sans recevoir les taxes.

Il n’est pas certain que ce vote ait un caractère légal.

La commune est dirigée par l’opposant Jean-Pierre Fabre.

Le Grand Marché d’Adawlato, aussi nommé Grand Marché de Lomé, est un des symboles de la ville à l’international et bénéficie d’une localisation stratégique, en plein cœur du centre-ville. Il se situe à moins de 200 mètres du Boulevard de la République et de la Nationale 2 reliant le Ghana au Bénin en passant par le port de Lomé et en longeant le front de mer.

Ce marché a été ravagé par un incendie il y a plusieurs années. Un projet de reconstruction est à l’étude.