La campagne pour les élections municipales du 17 juillet s’ouvrira le 1er juillet pour s’achever le 15 juillet.

Conformément au code électoral, les forces de défense et de sécurité voteront par anticipation le 14 juillet.

Pendant deux semaines, partis politiques, listes indépendantes et candidats mèneront campagne auprès des électeurs pour exposer leurs projets de société.

Les médias ont signé un code de bonne conduite avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). Objectif : garantir une couverture électorale professionnelle, équilibrée et respectueuse des règles éthiques et déontologiques.