Collectivités territoriales : la fiabilité des comptes est une exigence

Le processus de mise en oeuvre de la comptabilité des matières dans les collectivités territoriales locales.

Tel est le thème d’une réunion organisée lundi par la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique en collaboration avec la coopération allemande (GIZ).

Une réunion présidée par le secrétaire général du ministère de l’économie et des Finances, Agbenoxevi Kofi Paniah.

Pour assurer le service public de qualité à ses habitants, toute collectivité territoriale, en tant que personne morale de droit public doit disposer des moyens financiers et aussi et surtout des moyens matériels constitués de l’ensemble des biens corporels et incorporels.

Ces patrimoines non financiers sont acquis, soit à titre onéreux grâce à des ressources propres, soit à titre gratuit sous forme de dons, et comme tels, nécessitent une gestion rigoureuse et transparente selon des règles bien définies afin de les préserver de toute forme d’actes préjudiciables aux collectivités territoriales. Ces règles s’imposent à l’Etat et aux autres organismes publics parmi lesquels figurent les collectivités territoriales.

L’un des outils de gestion dont dispose une collectivité territoriale pour assurer la protection de ses ressources matérielles est la comptabilité des matières, a rappelé M. Paniah.

La comptabilité des matières, permet d d’assurer une gestion transparente, saine et régulière des biens acquis sur les deniers publics, afin de prévenir toute utilisation abusive et tout détournement de ces biens.

Elle est également un système d’information qui permet, grâce à des règles et techniques établies, de réceptionner, d’enregistrer, de suivre et de contrôler les mouvements, en quantité et en valeur, des matières de toute nature appartenant à la collectivité territoriale.

Elle participe donc à la bonne gouvernance.

Le gouvernement, sous l’impulsion du président Faure Gnassingbé, reste attaché à la mise en œuvre et à l’approfondissement des réformes dans le but d’assurer le développement économique du Togo.

La fiabilité des comptes est une condition de la qualité de l’information financière à laquelle le plus large public est légitimement attentif.