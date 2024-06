Curieuse conception de la démocratie

Deux députés de l’opposition, l’un de l’ANC et l’autre des FDR, ont décidé de ne pas siéger dans la nouvelle Assemblée.

Les deux formations se serrent les coudes pour justifier ce choix.

‘Nous voulons ainsi marquer notre rejet de l’immoralité, du gangstérisme et de la fraude électorale qui ont entaché le double scrutins législatif et régional d’avril 2024’, explique Francis Pédro Amuzun, le responsable des relations publiques des l’ANC, qui évoque les valeurs d’amour et de patriotisme.

Explication pour le moins étrange.

Et que font ces deux formations des dizaines de milliers d’électeurs qui ont voté pour leurs candidats ?