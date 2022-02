Dans l'attente d'une réponse

‘Jean-Pierre Fabre a écrit trois fois au chef de l’Etat pour le rencontrer, mais il n’a pas reçu de réponse’, a indiqué samedi le conseiller spécial du chef de l’ANC (opposition), Eric Dupuy. Il déplore ce manque de considération.

M. Fabre souhaite avoir une discussion directe avec le président sur les questions politiques du moment et non des échanges via le Cadre permanent de concertation (CPC) créé récemment.

L’ANC estime que le le CPC est un fourre-tout qui n’aura aucun résultat.