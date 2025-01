De Lomé à Kara, le Togo célèbre les 20 ans de la disparition d’Eyadéma

Le Togo s’apprête à commémorer le 20e anniversaire de la disparition du président Gnassingbé Eyadéma, une figure emblématique de l’histoire politique du pays.

Au pouvoir pendant 38 ans, Eyadéma a marqué son époque et reste une personnalité incontournable dans la mémoire collective togolaise. À cette occasion, plusieurs événements sont prévus pour lui rendre hommage.

Le 3 février, un colloque international se tiendra à l’hôtel du 2 février à Lomé. Cet événement réunira des experts, des historiens et des personnalités politiques pour discuter de l’action et de l’héritage de l’ancien chef de l’État.

Les débats porteront sur les 38 années de pouvoir d’Eyadéma, une période marquée par des défis politiques, économiques et sociaux, mais aussi par des réalisations qui ont façonné le Togo moderne.

Le 4 février, une veillée de prière sera organisée à Pya, le village natal de Gnassingbé Eyadéma. Cet événement spirituel rassemblera famille, proches et sympathisants pour honorer la mémoire de l’ancien président.

Pya, situé dans la région de la Kara, occupe une place symbolique dans l’histoire d’Eyadéma, qui y a toujours maintenu un lien fort avec ses racines.

Le 5 février, jour anniversaire de sa disparition, un grand rassemblement est prévu au Palais des congrès de Kara, dans le nord du pays. Cet événement sera marqué par des prières œcuméniques pour le repos de l’âme du défunt. Le président Faure Gnassingbé, fils de Gnassingbé Eyadéma et actuel chef de l’État, sera présent pour rendre hommage à son père et participer à cette cérémonie empreinte d’émotion.

En plus de ces événements majeurs, d’autres hommages seront organisés dans différentes régions du Togo.

Ces manifestations témoignent de l’impact durable de Gnassingbé Eyadéma sur la vie politique et sociale du pays. Vingt ans après sa disparition, son héritage continue de susciter des débats et des réflexions, faisant de lui une figure à la fois controversée et respectée.

Ces commémorations offrent l’occasion aux Togolais de se remémorer une page importante de leur histoire tout en réfléchissant à l’avenir du pays. Gnassingbé Eyadéma reste, sans conteste, un personnage central dans la construction du Togo moderne.