De retour à la maison

Le leader de l’opposition, Gilchrist Olympic, est de retour à Lomé après plusieurs mois d’absence.

‘L’Ablodé est toujours dans nos veines à l’image de ce qu’il en a été pour les combattants de l’indépendance. J’ai entendu des gens dire que je ne suis pas bien portant. Oui, je le reconnais et c’est naturel. Quand on prend de l’âge, on n’a plus la même vigueur. Mais, il me reste quand-même un peu de force pour continuer le combat’, a-t-il déclaré à son arrivée à son domicile.

Gilchrist Olympia est le président de l’UFC, l’Union des Forces de Changement.

Elliott Ohin, le vice-président du parti, a rencontré ce matin M. Olympio. ‘Il exhorte les militants au calme, à la mesure et à la retenue’

On ne peut rien construire dans le désordre, a-t-il martelé.

La formation est traversée par deux courants qui veulent prendre son contrôle. Le retour à Lomé du chef historique devrait contribuer à ramener le calme dans les rangs.