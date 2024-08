Déclaration de politique générale : transition vers le futur

Reconduite dans ses fonctions dans le cadre des dispositions transitoires de la nouvelle Constitution, le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a dévoilé vendredi les principes directeurs de son nouveau gouvernement.

Lors de sa déclaration de politique générale devant les députés, elle a mis en avant les missions prioritaires de son équipe, tout en réaffirmant son engagement à servir avec humilité, détermination, discipline et résultats.

Mme Tomégah-Dogbé a souligné que le nouveau gouvernement est chargé de deux missions principales.

La première consiste à achever les grands axes de la feuille de route gouvernementale, pour laquelle un collectif budgétaire sera proposé afin d'ajuster les objectifs. Cette feuille de route, déjà exécutée à hauteur de 75 % à la fin juin dernier, a permis d'accroître les investissements publics, passant de 394 milliards F.CFA à 559 milliards F.CFA entre 2020 et 2024.

La deuxième mission est la mise en place des institutions de la nouvelle République, avec en priorité la constitution du Sénat, qui devra élire le Président du Conseil et le Président de la République. Ce processus sera accompagné de campagnes de sensibilisation pour informer la population sur le contenu et les avantages de la nouvelle Constitution.

Le Premier ministre a insisté sur le caractère inclusif et diversifié de son gouvernement, qu'elle décrit comme « une nouvelle illustration de la volonté du Président de la République de dépasser les clivages partisans et de toujours bâtir un consensus national autour des objectifs de développement du Togo. » Elle a rassuré que ces deux missions seront menées dans un esprit d'inclusion, en intégrant les diverses sensibilités de la société togolaise.

Dans son discours, Mme Tomégah-Dogbé a énuméré les réalisations significatives obtenues sous son précédent mandat. Le taux de croissance nationale est passé de 2 % à 6,4 % entre 2020 et 2024, malgré les chocs économiques mondiaux. Le secteur de la santé a vu la construction et la réhabilitation de près de 200 formations sanitaires, ainsi que l'établissement de 11 centres de traitement épidémiques.

Dans le domaine de l'accès à l'eau potable, près de 2000 ouvrages ont été construits, permettant d'augmenter le taux d'accès de 60 % à 69 %. De plus, plus de 35 000 hectares ont été aménagés pour des zones d'aménagement agricole planifiées (Zaap), et près de 19,5 millions de plants ont été mis en terre dans le cadre de l'ambition nationale de planter un milliard d'arbres d'ici 2030.

La cheffe du gouvernement a également évoqué les progrès réalisés dans la transition énergétique, avec une proportion de 6 % de véhicules électriques dans le parc automobile, dépassant ainsi les prévisions initiales de 3 %. Elle a affirmé que de nombreuses autres actions seront intensifiées avec la nouvelle équipe gouvernementale.

Mme Tomégah-Dogbé a conclu son intervention en soulignant l'importance d'une justice impartiale et efficace, ainsi que d'une présence accrue de l'État sur l'ensemble du territoire national. « Aujourd’hui, fort de nos acquis politiques, économiques et sociaux, nous amorçons une nouvelle étape décisive pour notre pays. C’est ensemble, dans notre diversité, que nous allons écrire cette nouvelle page de notre destin commun », a-t-elle lancé.

Le discours de Victoire Tomégah-Dogbé a posé les bases d'une gouvernance résolument tournée vers le développement inclusif, la consolidation des acquis et la préparation du Togo à affronter les défis futurs avec confiance et détermination.