Démarches administratives en ligne

La plateforme Service public passe de l'information aux formalités en ligne.

La nouvelle version du portail se veut plus pratique pour les Togolais et plus utile.

Il est désormais possible d’effectuer un certains nombre de démarches administratives comme une demande de passeport, de carte de séjour, d’un permis de construire ou de raccordement à l’électricité.

D’autres services seront proposés ultérieurement.

Cette évolution de la plateforme est conforme à la stratégie digitale des autorités.