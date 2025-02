Dernière ligne droite

UNIR, majorité présidentielle, se mobilise à quelques jours des élections sénatoriales.

Mercredi à Asrama (préfecture du Haho), l’ancien Premier ministre Komi Klassou, accompagné du ministre à la présidence Edem Kokou Tengue, a appelé les grands électeurs à soutenir le candidat bleu et blanc.

Lors de son intervention, Klassou a souligné l’importance du Sénat comme une institution de sagesse et d’expérience.

Elle contribuera à consolider la cohésion sociale, à bâtir une nation plus forte et souveraine et à renforcer la démocratie.