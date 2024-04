Des annonces populistes

La Dynamique pour la Majorité du peuple (DMP), un groupement de petits partis politiques, est engagée dans la course électorale. Elle espère obtenir un nombre conséquent de sièges.

Elle est l’une des rares à présenter un programme.

La la DMP veut une rupture avec la gouvernance actuelle avec des mesures sociales et économiques qui permettent une amélioration de la vie de la population.

‘C’est un programme structuré et ambitieux’, explique Gérard Adja, l'un des responsables de cette formation.

Parmi les mesures annoncées, une réduction du prix des carburants, une baisse des tarifs pratiqués pour la délivrance des documents administratifs, une régulation concernant le ciment et les matériaux de construction et une baisse des forfaits internet et téléphoniques

Des annonces destinées à séduire l’électorat mais un peu limitées d’un point de vue économique.